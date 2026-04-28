



Несколько дней осталось до первых праздничных выходных в Волгоградской области. И пускай горожан ждет «нелетная» погода, поводы выйти из дома у них все же найдутся. О программе празднования Дня весны и труда расскажем в материале ИА «Высота 102».

Отказавшись от традиционного шествия, Волгоград отметит Первомай весьма скромно. В 10:30 горожан зовут на митинг у здания Облсовпрофа. А для придания дню праздничных нот в 11:00 здесь же начнется гала-концерт, посвященный Году трудового единства и солидарности.

А на базе 20-й мотострелковой дивизии в Дзержинском районе Волгограда в 10:00 развернется масштабный спортивно-патриотический праздник. Семьи военнослужащих, а также кадетов и школьников приглашают не только послушать концерт и посмотреть на показательные выступления Роты почетного караула, но и согреться, поучаствовав в спортивных забегах и мастер-классах. После хорошей разминки гостей фестиваля ждет сытная полевая каша с дымком.





В Волжском праздник весны в труда в городе-спутнике встретят сразу на трех площадках. Встретят, как и полагается, не с пустыми руками.

В парке «Гидростроитель» в праздничную афишу включили все то, без чего немыслим Первомай – музыка, танцы и… шашлык! Конкурс, на котором признанные мастера своего дела угостят волжан сочным мясом с мангала, запланирован на 15:00. Самых смелых и артистичных горожан приглашают не только на дегустацию, но и на караоке-конкурс.





В 16:00 первомайскую эстафету перехватят в парке «Новый город». Волжан, которых не испугает хмурая погода, зовут на концертную программу с участием молодежных коллективов. Пожалуй, главными героями на этой площадке станут дети, ведь 1 мая им разрешат вдоволь наиграться в лазертаг.

Горожанам, которые не наелись шашлыков в парке «Гидростроитель», в 16:00 рекомендуют переместиться в парк «Волжский». Здесь соскучившихся по сезону пикников жителей ждет не просто конкурс – целый фестиваль жареного мяса! А вместе с «хлебом» гостям праздника предложат и зрелища – выступление духового оркестра, выход музыкантов и танцоров, а также серию мастер-классов.

