«Тушили всем миром»: на юге Волгограда сгорела маршрутка №79





Сегодня, 26 апреля, в Красноармейском районе Волгограда сгорел микроавтобус, который следовал по маршруту №79. Очевидцы сообщают, что в тушении пожара помогали все, кто мог.

- Водители других машин, которые увидели это, прибежали на помощь. Тушили, как говорится, всем миром, - рассказали очевидцы.

Видео с места происшествия появились в местных пабликах.

Канал «Волгоград. Красноармейский» сообщил, что микроавтобус сгорел на остановке Проспект Героев Сталинграда (Виноградная). Маршрут №79, напомним, курсирует между поселками Татьянка-1 и Заря.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что в 15:16 мск на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда.

- Горел автомобиль «Газель Некст» 2024 года выпуска по всей площади. Подразделения 6-ПСЧ ликвидировали горение в 15:25. Причина пожара устанавливается, - рассказали в региональном МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Видео: «Волгоград. Красноармейский» / t.me





