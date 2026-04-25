



Происшествие случилось накануне, 24 апреля, во время речного рейса «Волгоград-Культбаза». Мощная волна разбила стекла в салоне теплохода, изрядно напугав пассажиров. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, накануне в Волгограде и области бушевал сильный ураган. В некоторых районах скорость ветра достигала 29 метров в секунду. На Волге тоже было неспокойно. Однако речные маршруты продолжали курсировать.

В Тракторозаводском районе в этот день из-за шторма перевернулась лодка, оказавшегося в воде человека удалось спасти. Но без трагедий не обошлось. В Светлоярском районе накануне пропала лодка с четырьмя рыбаками. Тела троих погибших найдены, четвертого пропавшего ищут до сих пор.





