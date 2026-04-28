Профессор ВолгГМУ ушел из жизни в Волгограде





Профессор ВолгГМУ Ашот Симонян, долгие годы посвятивший себя науке и преподавательской работе, ушел из жизни на 83-м году.

- Ашот Вагаршакович был одним из основателем фармацевтического факультета ВолгГМУ и бессменным руководителем кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии в течение 18 лет – с 1998 по 2016 годы, - рассказывают в медицинском университете.

Работая сначала в Пятигорском медико-фармацевтическом институте, а после переехав в Волгоград, известный преподаватель вырастил не одно поколение медиков, часть из которых пошла по его стопам и стала в том числе успешными преподавателями.

