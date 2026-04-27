РИА Новости: на Волге погиб топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер





В Светлоярском районе Волгоградской области спасатели извлекли из Волги тело топ-менеджера «Яндекса» Сергея Лойтера. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных структурах. По данным информагентства, труп уже опознан близкими Лойтера. В правоохранительных органах, курирующих поиски и расследующих уголовное дело, данную информацию официально не сообщали.

Сегодня, 27 апреля, спасатели продолжают искать четвертого рыбака с перевернувшейся в шторм лодки. По не подтвержденным данным, это известный в Волгограде предприниматель Александр Назаров.

Напомним, Александр Назаров вместе со своим водителем, зятем и приятелем отправились на рыбалку 24 апреля. В этот день Волгоградская область оказалась во власти штормового ветра, и лёгкую моторную лодку бизнесменов перевернуло.

Тела троих погибших спасатели обнаружили в тот же день. Волнами они были прибиты к берегу. По данным экспертов, шансы найти последнего пропавшего рыбака живым практически равны нулю. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи.