



Пять суток административного ареста получил волгоградец, решивший сразиться в гонках с сотрудниками ГИБДД. Не остановившись по их требованию, после погони он продолжил браваду, мешая составлять протокол.

- В середине апреля на улице Копецкого в Красноармейском районе Волгограда сотрудники ГИБДД остановили одного из водителей. Однако выполнять требование полицейских мужчина не стал. Вместо этого он попытался скрыться с места, а после препятствовал составлению протокола, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В суде проштрафившийся водитель вел себя уже значительно спокойнее. Он не просто признал свою вину, но и заявил о раскаянии. Тем не менее, по решению Красноармейского районного суда волгоградец получил пять суток административного ареста.

Гонки с сотрудниками ГИБДД водители из Волгоградской области, увы, устраивают не впервой. Еще одного безбашенного водителя полицейским пришлось догонять в Волжском. На опубликованных кадрах видно, как среди бела дня китайский автомобиль мчится по оживленным улицам города, создавая опасность для других участников движения. В конце концов три полицейских машины заблокировали лихача в одном из тупиковых дворов. Мужчина попытался сбежать, но был задержан.

