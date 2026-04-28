Бочаров поручил обеспечить безопасность на майских праздниках





Сегодня, 28 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совместное заседание оперштаба и координационного совещания по обеспечению правопорядка в период проведения мероприятий на майских праздниках. Как сообщили в пресс-службе региона, перед предстоящими праздниками районы активно готовятся к подготовке мест массового пребывания граждан и встрече гостей из других регионов.

В ходе обсуждения глава региона напомнил, что Волгоградская область продолжает жить и работать в условиях объявленного Президентом Российской Федерации режима повышенной готовности.

— На постоянной основе, во взаимодействии с правоохранительными органами, с органами военного управления обеспечивается реализация целого ряда основных и дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности объектов жизнеобеспечения, социальных объектов, объектов критически важной инфраструктуры, в том числе с целью противодействия попыткам преступного киевского режима дестабилизировать ситуацию. Напомню, что комплексный подход к безопасности включает в себя множество аспектов: бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения, антитеррористическую защищённость объектов, пожарную безопасность, охрану общественного порядка и многое другое, — подчеркнул губернатор.

Особое внимание уделят безопасности на мемориальных комплексах и воинских захоронениях, объектах промышленной, энергетической, коммунальной, дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Считаю важным предусмотреть задействование в организации и проведении намеченных мероприятий военно-патриотических организаций региона, ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции; по традиции привлечь к охране общественного порядка в первой декаде мая членов казачьих обществ и народных дружин, волонтёров, добровольцев. Их участие не только усиливает наши возможности по обеспечению общественной безопасности, но и создает атмосферу единства и взаимопомощи, которая особенно важна в праздничные дни. Наша общая задача — чтобы все намеченные на май памятные, торжественные и праздничные мероприятия в Волгоградской области прошли в плановом, штатном режиме, спокойно, организованно, без происшествий, — отметил Бочаров.