Выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой №174 в центре Волгограда

Расследования 22.12.2025 09:05
22.12.2025 09:05


Число пострадавших, по предварительным данным, в ДТП с маршруткой в центре Волгограда, которое произошло в утренний час-пик, составляет 7 человек. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД России по региону.

- В результате ДТП 4 пассажира микроавтобуса «ГАЗ», а также водитель и два пассажира автомобиля «Лада» доставлены в медучреждение, - уточнили в ГУ МВД России по региону.

Ранее, напомним, сообщалось о шести пострадавших в этом ДТП.

По предварительным данным, в 05:45 мск 22 декабря на пересечении улицы Бакинская и проспекта Ленина столкнулись «Лада Приора» и пассажирский микроавтобус «ГАЗ».

На месте происшествия работают экипажи ГАИ, следственно-оперативная группа. Причины аварии уточняются.

Проезжую часть пытаются оперативно расчистить, чтобы ликвидировать пробку, которая образовалась на проспекте Ленина из-за ДТП.


