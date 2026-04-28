



28 апреля в Старополтавском районе Волгоградской области прошло голосование по отбору главы. По информации облкомтерполитики, депутаты районной думы единогласно поддержали кандидатуру Михаила Ахтямова.

Руководитель родился в Старополтавском районе 22 сентября 1969 года. Более 20 лет проработал в полиции, пройдя служебный путь от рядового участкового до начальника отделения. На работу в местной администрации Михаил Ахтямов перебрался несколько лет назад и с 2015 года занимал пост заместителя главы района, отвечая за сельхозвопросы, развитие поселений, гражданской обороны, управления имуществом.

Отметим, ранее в декабре 2025 года Михаил Ахтямов стал врио главы района, сменив на этом посту Александра Мелкумова, который ушёл на повышение в администрацию Волгоградской области, заняв пост зампреда облком безопасности населения региона.

