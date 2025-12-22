Опубликованы первые фото с места жесткого ДТП с маршруткой в центре Волгограда





В Центральном районе Волгограда на пересечении улиц Бакинской и проспекта Ленина утром 22 декабря маршрутное такси №174 с пассажирами попало в жесткое ДТП, в результате которого, по предварительным данным, пострадали шесть человек.

Корреспондент ИА «Высота 102» побывал на месте происшествия – публикуем первые фотокадры.





Микроавтобус, в котором находились жители Заволжья, по предварительным данным, выезжал на проспект Ленина с ул. Бакинской на разрешающий сигнал светофора. В этот момент легковушка, которая неслась на скорости, в нарушение ПДД выехала на перекресток и врубилась в микроавтобус. От сильнейшего удара у маршрутного такси разворотило переднюю часть и вырвало колеса.









На месте происшествия работают сотрудники волгоградской ГАИ. Легковой автомобиль погрузили на эвакуатор для отправки на спецстоянку.

Напомним, сообщение о ДТП поступило в оперативные службы в 06:15 мск.