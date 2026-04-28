Власти отказались от парада Победы на набережной Волгограда





В Волгограде власти отказались от идеи провести парад Победы на нижней террасе Центральной набережной. Мероприятие, как и в предыдущие годы, состоится на площади Павших Борцов.

Уточняется, что начнется парад в этом году в 10.00. Зрители увидят расчеты Волгоградского и Камышинского гарнизонов, пограничного управления ФСБ, бригады Нацгвардии, управления МЧС, академии МВД, а также УФСИН, УФССП и Войска Донского. Проедут по главной площади Волгограда и образцы исторической военной техники, в том числе легендарный танк Т-34.

Ранее, напомним, сообщалось, что впервые в Волгограде парад Победы могут провести на нижней трассе набережной, благодаря чему зрителями могли бы стать большее количество жителей и гостей региона. Однако затем в мэрии заявили, что вопрос о месте проведения парада остается не решенным.

Подчеркнем, что Волгоград вошел в список городов России, где власти не стали отказываться от торжественных мероприятий по случаю Великой Победы. В ряде других российских городов 9 Мая ограничатся скромными и тихими мероприятиями, не предполагающими массового скопления людей.



