



Прокуратура защитила права матери погибшего участника СВО, которой отказали в назначении пенсии по случаю потери кормильца. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в отделении Соцфонда мотивировали свой отказ тем, что сын пенсионерки воевал в зоне СВО в составе ЧВК, которая не относится к структурам Вооруженных Сил РФ или к добровольческим формированиям.

Однако ЧВК является организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе СВО, посчитали в надзорном органе. При этом погибший сын женщины был награжден медалью «За отвагу», которая выдается в том числе за защиту государственных интересов РФ.

Прокуратура в целях защиты прав женщины обратилась в суд с исковым заявлением о признании решения ОСФП по Волгоградской области об отказе в назначении пенсии по случаю потери кормильца незаконным. Решением Среднеахтубинского районного суда матери погибшего бойца ЧВК назначена соответствующая пенсия. По мере вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, заверили в надзорном органе.







