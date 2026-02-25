Демонтированный 25 февраля на предмостной площади в Волгограде фонтан «Детский хоровод» пока будут хранить на базе его балансодержателя. В мэрии Волгограда объяснили демонтаж фонтана тем, что на площади начинаются работы по замене водопроводных сетей.

- В связи с проведением работ по реконструкции участка коммунальных сетей, расположенных на Привокзальной площади, гидротехническое сооружение демонтируется и перевозится на хранение на базу МБУ «Волгоградзеленхоз», - коротко прокомментировали ситуацию с фонтаном в мэрии.

В МБУ «Волгоградзеленхоз» сообщили, что специалисты демонтировали скульптуру, чтобы полноценно обследовать элементы фонтана для определения возможности и вариантов их приведения в порядок. Провести такую диагностику на месте не представляется возможным. Требуют ремонта и коммуникации, обслуживающие непосредственно гидротехническое сооружение.

Напомним, что сегодня скульптуры детей, которые танцуют вокруг крокодила, демонтировали и увезли. Рабочие стали разбирать гранитную облицовку, а территорию вокруг фонтана обнесли забором.

Фонтан «Детский хоровод» был подарен городу байкерским клубом «Ночные волки» в 2013 году. Сооружение оказалось проблемным. Его постоянно ремонтировали, а в последнее время фонтан не работал.

Фото Андрей Поручаев / V102.RU





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!