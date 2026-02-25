Под Волгоградом полиция спасает соседей многодетной матери-гуляки

Полиция в Волгоградской области проводит проверку по жалобам соседей 32-летней матери троих детей, которая устраивает шумные застолья. Проживает буйная женщина на улице Советская в рабочем поселке Иловля, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Установлено, что многодетная мать за свое поведение лишена родительских прав в отношении двоих несовершеннолетних детей 2012 и 2013 годов рождения. Третий ее ребенок изъят из семьи, так как права женщины в отношении него ограничены. Однако это не мешает матери-гуляке и дальше устраивать шумные застолья, которые лишают ее соседей тишины и покоя.

- В ходе проведенной проверки установлено, что в 2025-2026 годах сотрудниками полиции в отношении 32-летней женщины, являющейся матерью троих несовершеннолетних детей, неоднократно составлялись административные материалы по ст. 14.9 Кодекса Волгоградской области об административных правонарушениях, а также ст. 19.3 и ст. 5.35Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - сообщили в Главке.

По новым обращениям также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.





