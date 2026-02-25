Главное

В Волгограде ничейные коммуникации превратили в реку ул. Красноуфимскую

Общество 25.02.2026 18:06
0
25.02.2026 18:06


В Кировском районе Волгограде солнечную Бекетовку вот уже несколько дней в буквальном смысле смывает коммунальная река. В границах малоэтажного жилого массива на ул. Красноуфимской прорвало магистральный трубопровод. Однако, как выяснилось, чинить коммуникации некому из-за того, что муниципалитет не передал сети на баланс ресурсоснабжающей организации.



- Очередной порыв трубы, которая не числится ни за городом, ни за «Концессиями». Всё это длится уже два года. Аварии на магистрали происходят регулярно, но каждый раз ремонт приходится нам, местным жителям, выбивать из властей. Сейчас вновь идёт затопление. Из-за особенностей местности вода скапливается на дороге и топит близлежащие дома. Вот уже несколько дней оставляем заявки через 112, единую диспетчерскую, но никто ремонт не производит, - рассказал журналистам один из местных жителей.

Единственное, чем городские службы попытались помочь жильцам, это прорыть трактором траншею от затопленной дороги к зелёной зоне у многоквартирного дома неподалёку.

Вы посмотрите, что они сделали? Мало того, что теперь под МКД вода пойдёт, так ещё они повредили канализацию, которая здесь проходила под землёй. Теперь вода по стокам хлынет прямиком в частный сектор, который находится ниже уровнем. Сейчас будет вызывать полицию и искать умников, которые это натворили, - подчеркнул волгоградец.

Отметим, по словам мужчины, ранее в 2024 году местные жители уже жаловались на состояние трубопровода и постоянные подтопления жилых массивов. Тогда в ситуацию вынужден был вмешаться председатель СК России Александр Бастрыкин, после чего правоохранители потребовали от местных чиновников найти собственников коммунального объекта и добиться его ремонта, однако с тех пор, судя по всему, ситуация не улучшилась.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

