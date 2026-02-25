В Волгограде отметят наступивший Лунный Новый год

Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде решил отпраздновать Лунный Новый год 28 февраля. Ранее праздник должен был состоятся 15 февраля, но из-за неблагоприятных погодных условий его отменили. Однако пообещали отметить этот праздник, который встречают в Китае, позже.

- Помните, празднование китайского Нового года пришлось перенести? Так вот, в эту субботу мы наконец-то отметим год красной огненной лошади, - сообщил ЦПКиО 25 февраля.

Напомним, что Лунный Новый год, который активно отмечают в Китае, в текущем году наступил 17 февраля.

Фото: ЦПКиО





