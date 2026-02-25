Главное

Основной этап первенства России по водному поло стартовал в бассейне ВГАФК

Спорт 25.02.2026 20:26
0
25.02.2026 20:26


24 и 25 февраля в Волгограде состоялись игры основного этапа первенства России по водному поло среди юношей до 21 года.

Накануне в крытом бассейне Волгоградской государственной академии физической культуры (ВГАФК) состоялся матч между сборными Москвы и Волгоградской области. 

Во вчерашней встрече гости сразу же обозначили своё преимущество и не давали в этом усомниться до конца встречи. В первом периоде москвичи продемонстрировали отличную командную игру и реализацию моментов, что позволило им сразу создать комфортный отрыв.

Во второй половине матча москвичи грамотно управляли ходом игры, не позволяя сопернику перехватить инициативу.

Несмотря на активность Волгоградской области в четвёртом периоде, сборная Москвы надёжно действовала в защите, минимизируя опасные моменты у своих ворот.


Сборная Москвы – Сборная Волгоградской области – 15:4 (5:1, 4:1, 2:0, 4:2).

24 февраля. Волгоград. Бассейн: ВГАФК. 

Судьи: Александр Шпилко (Москва).

Сборная Москвы: Римашевский – Горечев (3), Мацуев (4), Юфа (3), Древаль (3), Фомин, Скупов (1) – Казанский (1), Куликов, Симунин, Тюляев.

Сборная Волгоградской области: Анд. Стрельцов - Ар. Стрельцов (1), Чуксин, Лутошкин (1), Кожевников, Капустин (1), Малахов (1) - Федоров, Кравченко, Рябичев, Самороковский, Антонов, Бессонов.

Выигранные спринты: 3 – 1.

5-метровые/голы: 2/2 – 1/0.

Удаления: 3 – 7.


Сегодня сборная Волгоградской области встречалась с молодёжной сборной Санкт-Петербурга. Гости с первых минут взяли игру под контроль, продемонстрировав слаженные командные действия и точные броски.

Во втором периоде сборная Волгоградской области смогла выровнять игру, отыграть часть отставания и дать достойный ответ сопернику.


Но после перерыва питерцы усилили давление, использовали ошибки соперника в обороне и значительно увеличили отрыв в счёте.

В заключительной восьмиминутке волжане попыталась навязать борьбу, но петербуржцы грамотно контролировали темп игры и довели матч до уверенной победы.

Молодежная сборная Санкт-Петербурга – Сборная Волгоградской области – 15:7 (4:1, 3:3, 5:1, 3:2).

25 февраля. Волгоград. Бассейн: ВГАФК. 

Судьи: Александр Шпилко (Москва).

Молодежная сборная Санкт-Петербурга: Уланов – Житников (2), Зубков (1), Мерсиков (1), Сизенок (4), Бабарыко (2), Поташкин (1) – Цурцумия (3), Никитин, Вовк (1), Чернышов, Соловьев, Маляров, Кислов.

Сборная Волгоградской области: Анд. Стрельцов - Антонов, Лутошкин (1), Сергеев, Федоров, Капустин (1), Малахов (3) - Кравченко, Ар. Стрельцов (1), Рябичев, Кожевников (1), Чуксин, Самороковский, Бессонов.

Выигранные спринты: 1 – 3.

5-метровые/голы: 3/2 – 0/0.

Удаления: 7 – 5.


После четырёх туров волгоградская команда пока не набрала ни одного очка в турнирной таблице. Тем не менее тренеры отмечают прогресс в отдельных игровых отрезках: команда демонстрирует более слаженную игру во вторых половинах матчей и сокращает количество ошибок в обороне. Это вселяет надежду на улучшение результатов в ближайших встречах.

Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU

