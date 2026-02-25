В Красноармейском районе Волгограда власти завершают процедуру определения подрядной организации, которой предстоит отремонтировать пострадавший после пожара корпус больницы №16.

Согласно проектной документации, строителям предстоит разобрать повреждённое кровельное покрытие, демонтировать гидроизоляцию, засыпную теплоизоляцию перекрытия и даже некоторые участки кирпичной кладки. Следующим этапам должно начаться устройство новых стен, создание деревянного каркаса, укладка новой гидроизоляции и термозащиты, монтаж металлочерепицы.

Отметим, на капитальный ремонт кровли из бюджета выделено 9,7 млн рублей. Необходимость проведения работ обосновывается попаданием после ЧП дождевых осадков внутрь здания, а также повреждением шахты лифта. Ранее о пожаре в медицинском учреждении властями не сообщалось. Объект должен быть сдан в течение трёх месяцев.

Фото из архива ИА «Высота 102»