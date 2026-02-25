



Голкипер волгоградского «Динамо‑Синары» Елизавета Старкова проведёт остаток сезона 2025–2026 в ижевском «Университете», сообщает руководство клуба.

В этом сезоне 21‑летняя спортсменка провела за основу волгоградской команды всего четыре матча, а её игровое время ограничивалось встречами с аутсайдерами чемпионата – «Уфой‑Алисой» и самим «Университетом».

Но теперь у Старковой появится реальный шанс заявить о себе. Ижевский «Университет», замыкающий таблицу Суперлиги остро нуждается в надёжном голкипере после ухода Юлии Пойловой в «Кубань».

«Динамо‑Синара» верит в Елизавету и надеется, что этот опыт поможет ей вырасти как профессионалу, и ждёт возвращения после окончания арендного соглашения.

Фото: пресс-служба Динамо-Синары