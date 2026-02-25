Главное

«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 «Почте России» выделили на новую жизнь 5 млрд рублей
Правительство России и Госдума РФ занялись судьбой «Почты России», которая переживает кадровый и финансовый кризис во всех регионах, в том числе и Волгоградской области. На модернизацию отделений...
 Российскую вакцину от рака включат в ОМС
Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил, что российские вакцины от рака планируют включить в программу ОМС. Об этом он упомянул 25 февраля в ходе пленарного заседания Госдумы.  Кроме того,...
«Динамо-Синара-2» – в шаге от третьего места

Спорт 25.02.2026 17:06
0
25.02.2026 17:06


Повторный матч с командой «СК КК‑Черноморочка‑2», занимающей вторую строчку турнирной таблицы, вновь завершился победой волгоградской команды – но на сей раз соперницы оказали куда более серьёзное сопротивление.

Игра стартовала без разведки, обе команды сразу включились в активную борьбу за инициативу. Первые минуты прошли на равных – атаки следовали одна за другой, а преимущество переходило от команды к команде. Но в последней десятиминутке волжанки сумели прибрать нити игры в свои руки. На девятнадцатой минуте тайма преимущество черноморок обозначилось на табло в последний раз – 11:10.

Постепенно волгоградские гандболистки нарастили темп, сделав ставку на быстрые контратаки и активную защиту. Грамотное взаимодействие линий обороны и атаки позволило хозяйкам площадки увеличить отрыв, и к перерыву счёт составил 18:16 в их пользу.

Во втором тайме рисунок игры сохранился, владение мячом оставалось примерно равным, но процент реализации атак у «Динамо» оказался выше. Даже энергичный финишный рывок гостей не смог изменить ход матча – волгоградки уверенно довели поединок до победы, подтвердив свой класс в противостоянии с одним из лидеров турнира.

«Динамо-Синара-2» (Волгоград) – «СК КК-Черноморочка-2» (Новороссийск) 33:28 (18:16). 
25 февраля. Волгоград, ФОК им. Л.О. Акапяна.
Судьи: Андрей Будагов, Руслан Ханмагомедов (оба Краснодар).
«Динамо-Синара-2»: Скрипник – Смирнова (3), Прокофьева (5), Сметанина (6), Джавадова (5), Куценко (6), Супрун (2) – Каменская (1), Климова (1), Дмитриева (3), Анисимова, Федотова, Лисунова (1), Ахмедова, Галимзянова, Савельева.
«СК КК-Черноморочка-2»: Хлебалова – Радуда (3), Серикова (4), Морозова, Шагалова (2), Саяпина (1), Толстокорая (11) – Данелян (4), Капитонова (2), Янкина (1), Подружко, Шевцова, Цуканова, Садовская, Зотова.
Штрафное время: 10 – 8.
7-метровые/голы: 5/4 – 5/5.
Потери: 12 – 12.

 

За 7 туров до окончания регулярного первенства дублёры «Динамо» сократили отставание от третьего места до двух очков. Следующие игры состоятся 27-28 февраля в ФОК им. Л.О. Акапяна, волгоградки принимают «Кубань-2-СШ «Академия гандбола»».

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба Динамо

25.02.2026 17:57
25.02.2026 17:06
25.02.2026 14:05
25.02.2026 09:25
24.02.2026 20:50
24.02.2026 14:54
24.02.2026 12:23
24.02.2026 10:05
23.02.2026 22:02
23.02.2026 21:16
23.02.2026 14:01
23.02.2026 10:34
22.02.2026 20:45
22.02.2026 15:06
22.02.2026 10:58
