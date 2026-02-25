«Динамо-Синара-2» – в шаге от третьего места





Повторный матч с командой «СК КК‑Черноморочка‑2», занимающей вторую строчку турнирной таблицы, вновь завершился победой волгоградской команды – но на сей раз соперницы оказали куда более серьёзное сопротивление.

Игра стартовала без разведки, обе команды сразу включились в активную борьбу за инициативу. Первые минуты прошли на равных – атаки следовали одна за другой, а преимущество переходило от команды к команде. Но в последней десятиминутке волжанки сумели прибрать нити игры в свои руки. На девятнадцатой минуте тайма преимущество черноморок обозначилось на табло в последний раз – 11:10.

Постепенно волгоградские гандболистки нарастили темп, сделав ставку на быстрые контратаки и активную защиту. Грамотное взаимодействие линий обороны и атаки позволило хозяйкам площадки увеличить отрыв, и к перерыву счёт составил 18:16 в их пользу.

Во втором тайме рисунок игры сохранился, владение мячом оставалось примерно равным, но процент реализации атак у «Динамо» оказался выше. Даже энергичный финишный рывок гостей не смог изменить ход матча – волгоградки уверенно довели поединок до победы, подтвердив свой класс в противостоянии с одним из лидеров турнира.

«Динамо-Синара-2» (Волгоград) – «СК КК-Черноморочка-2» (Новороссийск) 33:28 (18:16).