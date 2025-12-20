Столичный ЦСКА показал высокий уровень волгоградской тренерской школы





В Волгоград прибыл один из фаворитов чемпионата – московский ЦСКА, ведущий напряжённую борьбу за золотые медали. В то же время волгоградское «Динамо-Синара» переживает период трансформации: после ухода ключевых игроков клуб вынужден заново выстраивать команду. В этих условиях цели стали более сдержанными – главное сохранить позиции в турнирной таблице.

История противостояний этих команд богата событиями и драматичными моментами. Хотя в последние сезоны ЦСКА зачастую доминировал в очных встречах, случались и яркие исключения. Так, в апреле 2025 года «Динамо-Синара» сенсационно одолело москвичей в четвертьфинале плей-офф со счётом 29:23. Эта победа стала первой для волгоградской команды над ЦСКА в рамках официальных матчей – настоящий триумф, вписанный в летопись клуба.

Обе команды исповедуют атакующий стиль игры, однако москвички выделяется более чёткой организацией и сбалансированностью состава. Это нашло отражение в оценках букмекерских контор: шансы хозяев поля котировались значительно ниже. Коэффициент на победу «Динамо-Синара» составлял 12 к 1, а на ничью – около 13:1.

Перед стартовым свистком игры председатель регионального отделения ДСО «Динамо» Александр Ларин за большой вклад в динамовское движение наградил нагрудным знаком «Почётный динамовец» директора спортивной школы по гандболу «Динамо» Стеллу Вартанян.

Стартовали команды очень резво. На первой минуте команды успели обменяться атаками, а волгоградки заработали 7-метровый.

Однако Татьяна Кириллова попадает в левую штангу, а в ответной атаке получаем – 0:1. Неуверенные действия хозяек в атаке позволяют гостям легко и непринуждённо атаковать. Неподготовленный бросок Екатерины Скивко приводит к контратаке, и Софья Васильева огорчает свой бывший клуб – 0:2.

После быстрого розыгрыша мяча «Динамо-Синара» вновь зарабатывает 7 метров. Бросок в ту же штангу. Ответная атака ЦСКА – 0:3.

Сложилось впечатление, что наши девушки не видят пути развития своих атак, а прямолинейные броски приводят к быстрым контратакам… 4 минута – 0:4.

Понемногу хозяйки освоились и к исходу пятой минуты Валентина Минченко распечатала ворота ЦСКА – 1:4. Игра стала выравниваться. Волгоградки стали проявлять разнообразие в атаках, что позволило отвечать голом на гол.

Хорошо заработал левый край в лице Валентины Минченко.

Стабильно зарабатывали пенальти. Но реализовать их не получалось четыре раза подряд, что уверенности не добавляло.

К концу первого тайма «Динамо-Синара» освоилось и у болельщиков появилась надежда. На 26-й минуте реализовываем очередной 7-метровый – 12:16. К 29-й сократили до 14:17.

Во втором тайме блистали вратари. Надо признать, что Полина Маркина (ЦСКА) и в первом тайме была на высоте. А после перерыва начала спасать и Людмила Баскакова.

Игра пошла на встречных курсах, но гости умело удерживали разрыв в счёте. Страсти стали накаляться. Если амазонки частенько получали удаления (6 к 40-й минуте), то у нас первое удаление только на 43-ей минуте!

Частенько волгоградские гандболистки играли, имея на одного полевого игрока больше, но с пустыми воротами, чем пару раз воспользовались соперницы. Однако наши девочки поймали кураж. Поддерживаемые трибунами хозяйки выдали ударную пятиминутку сократив отставание с 8 до 3 мячей.

В заключительные 10 минут волгоградки проявили огромное желание выиграть, но где-то не хватало стабильности, где-то опыта. Отличные действия Людмилы Баскаковой сводились на нет отсутствием подбора. Москвички забирали мяч и забивали.

В очень нервной и напряжённой концовке, после видеопросмотра, арбитры отменяют 7-метровый в ворота «Динамо» и удаляют Ольгу Явон – красная карточка. Екатерина Скивко с 7 метров сокращает отставание до двух мячей. Кажется, ещё чуть-чуть, и вот ничья! Но дружина нашей землячки Людмилы Бодниевой не только отбилась, но и забила – 25:28.

Игра понравилась не только болельщикам, но и тренерам.

На послематчевой пресс-конференции Евгений Дмитриев отметил:

– Игра складывалась. Можно было бороться, пусть даже не за победу, но за ничейный результат. Это нам очень помогло бы сейчас. Но мы много не забили, не забиваем 7-метровые. Работаем. Надеюсь, дальше мы будем прибавлять.

Людмила Бодниева тоже быстро подготовила первые выводы.

– Очень тяжёлая игра с «Динамо». И ожидали, и готовились, но игра сложилась так. В любом случае, это очень ценные для нас два очка. В преддверии следующей кубковой игры нам есть над чем работать. Мы знаем где и какие ошибки были допущены.

В целом воспитанницы волгоградской школы гандбола, представляют ныне ЦСКА, показали высочайший уровень подготовки. Варвара Сёмина с Софьей Васильевой на пару «отгрузили» землячкам 15 мячей – больше половины всех голов гостей. Анна Верещак за свои 5 минут в воротах отразила 50% бросков. Уровень? Еще какой!

Соперницы встретятся вновь 23 декабря в Москве, на В.А. «Динамо» и подведут «итоги года» в матче за Кубок России.

«Динамо-Синара» (Волгоград) – ЦСКА (Москва) – 25:28 (14:18).

19 декабря. Волгоград. «Динамо Арена». 1200 зрителей.

Судьи: Антон Мерзлютин (Ессентуки), Эдуард Подставкин (Краснодар).

«Динамо-Синара»: Дувакина (Баскакова) – Белолипецкая (3), Минченко (6), Скивко (1/1), Сисенова (3), Чуракова (4/2), Кириллова (1) – Черненко (2), Фёдорова (1), Алексеева (3/2), Кириченко, Климова, Гафонова (1).

ЦСКА: Маркина (Верещак) – Сёмина (10/1), Мурзалиева (1/1), Сабирова (2), Илларионова (4), Явон (1), Васильева (5) – Собкало (3), Баева (1), Никитина, Шинкарук, Крупенникова (1), Гаряева, Левчина.

Штрафное время: 4 – 14.

7-метровые: 9/5 – 3/2.

Потери: 8 – 6.

Фото от пресс-службы "Динамо"