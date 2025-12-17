В Волгограде сотрудниками правоохранительных органов задержаны председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексей Сивокоз и руководитель правового управления администрации города Дарья Казанкова. По предварительным данным, сообщает ИА «Высота 102», оба высокопоставленных чиновника задержаны в рамках одного уголовного дела.

Примечательно, что в силовых ведомствах Волгоградской области данную информацию никак не комментируют. Одновременно источники информагентства, желающие сохранить анонимность, уточняют, что задержание Сивокоза и Казанковой проводили столичные силовики.

– Пока известно лишь то, что задержание было проведено в рамках дела, касающегося событий предыдущих лет, когда Дарья Казанкова еще работала в администрации области и, как правильно пишут в телеграм-каналах сегодня, курировала экологический блок. Впрочем, до сих пор никаких нареканий к работе Казанковой не было, – сообщает источник ИА «Высота 102».

В социальных сетях, а первое сообщение появилось 17 декабря в телеграм-канале «Волгоградские слухи» и касалось только лишь задержания Дарьи Казанковой, связывают события с проверками, которые проводят в регионе сотрудники Генпрокуратуры РФ. Однако официального подтверждения этому нет.

Согласно открытым данным, в администрации Волгоградской области Казанкова возглавляла правовое управление комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Алексей Сивокоз возглавляет облкомприроды с 2022 года и был переназначен на эту должность всего год назад. До облкомприроды он с 2011 года занимался вопросами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, в том числе в должности председателя комитета ЖКХ Волгоградской области.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

