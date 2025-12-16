ФАС выдала предупреждение аэропорту Сталинград из-за сбора за регистрацию пассажиров

ФАС РФ выдала предупреждения главным операторам двенадцати аэропортов после анализа действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров. Как сообщили в федеральной антимонопольной службе, ранее ведомство установило, что АО «Международный аэропорт Сочи», АО «Аэропорт Храброво» и АО «Аэропорт Кольцово» брали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров.

По результатам совместной работы ФАС России, Генпрокуратуры России и Минтранса России были установлены аналогичные нарушения в действиях главных операторов и других аэропортов - Благовещенска, Волгограда, Горно Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска Камчатского, Самары, Тобольска, Челябинска.

В ФАС РФ напомнили, что тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством. А расходы на регистрацию пассажиров подлежат включению в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров.

Однако главные операторы указанных аэропортов взимали отдельный тариф за использование платформы общего доступа, который они установили самостоятельно.

По мнению ФАС России, такие действия содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора.

В связи с этим служба выдала предупреждения организациям. В случае их неисполнения служба возбудит антимонопольное дело.