В Ростове мужчина всадил нож в шею постояльцу гостиницы

16.12.2025 11:05
16.12.2025


В Ленинском районе Ростова-на-Дону росгвардейцы задержали 26-летнего местного жителя, который подозревается в нападении с ножом на постояльца гостиницы. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на региональное управление Росгвардии, нападавшего удалось задержать сразу после происшествия.

Инцидент произошёл после словесного конфликта между двумя мужчинами. После чего подозреваемый нанёс оппоненту ножевое ранение в шею и  скрылся. 

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

