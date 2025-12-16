В Ростове мужчина всадил нож в шею постояльцу гостиницы





В Ленинском районе Ростова-на-Дону росгвардейцы задержали 26-летнего местного жителя, который подозревается в нападении с ножом на постояльца гостиницы. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на региональное управление Росгвардии, нападавшего удалось задержать сразу после происшествия.

Инцидент произошёл после словесного конфликта между двумя мужчинами. После чего подозреваемый нанёс оппоненту ножевое ранение в шею и скрылся.

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. К счастью, его жизни ничего не угрожает.