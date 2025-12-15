Ярослав Арбузов стал автором лучшего гола «Ротора» в первой части сезона

Полузащитник «Ротора» Ярослав Арбузов забил лучший гол волгоградской команды в летне-осенней части сезона, по мнению болельщиков, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
Напомним, финальное голосование проходило в официальной группе «Ротора» VK и клубном телеграм-канале. За Арбузова, забившего мяч в ворота костромского «Спартака» в седьмом туре Первой лиги, проголосовали 595 раз.
На втором и третьем местах оказались голы Ильи Сафронова в ворота «Торпедо» (475 голосов) и «КАМАЗа» (263).