Стартовало финальное голосование за лучший гол «Ротора» в первой части сезона

Спорт 14.12.2025 12:05
Сегодня, 14 декабря, в официальной группе «Ротора» VK и телеграм-канале клуба началось финальное голосование на определение лучшего гола волгоградской команды в летне-осенней части сезона 2025/26, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, с 9 декабря болельщики «Ротора» ежедневно выбирали, по их мнению, лучший из всех 25-ти забитых мячей в играх Первой лиги и Кубка России.

По результатам предварительных голосований в финал вышли голы Ильи Сафронова московскому «Торпедо» (шестой тур), песчанокопской «Чайке» (восьмой тур) и «КАМАЗу» из Набережных Челнов (10-й тур), а также забитые мячи Ярослава Арбузова костромскому «Спартаку» (седьмой тур) и Глеба Шильникова ярославскому «Шиннику» (18-й тур).

Финальное голосование завершится завтра, 15 декабря, в 14-00 ч.

