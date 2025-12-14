Сегодня, 14 декабря, в официальной группе «Ротора» VK и телеграм-канале клуба началось финальное голосование на определение лучшего гола волгоградской команды в летне-осенней части сезона 2025/26, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
Напомним, с 9 декабря болельщики «Ротора» ежедневно выбирали, по их мнению, лучший из всех 25-ти забитых мячей в играх Первой лиги и Кубка России.
По результатам предварительных голосований в финал вышли голы Ильи Сафронова московскому «Торпедо» (шестой тур), песчанокопской «Чайке» (восьмой тур) и «КАМАЗу» из Набережных Челнов (10-й тур), а также забитые мячи Ярослава Арбузова костромскому «Спартаку» (седьмой тур) и Глеба Шильникова ярославскому «Шиннику» (18-й тур).
Финальное голосование завершится завтра, 15 декабря, в 14-00 ч.