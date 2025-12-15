Pussy Riot признана в России экстремистской организацией

Сегодня, 15 декабря, Тверской суд Москвы признал панк-группу Pussy Riot экстремисткой организацией по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщил ТАСС адвокат Леонид Соловьев, представляющий интересы этой организации.

Защитник также отметил, что вынесенное судом решение вступает в силу незамедлительно.

Заседание суда прошло в закрытом режиме.

Панк-группа получила скандальную славу из-за акций в храме Христа Спасителя в Москве и на финальном матче ЧМ-2018. По сведениям ТАСС, эти выходки участниц организации, которые Генпрокуратура назвала угрозой для безопасности государства, фигурировали в исковых требованиях надзорного органа.

В материалах дела также указано, что лидером организации является Мария Алехина (признана в РФ иноагентом). Однако адвокат это отрицал. Также, по его мнению, акции группы никогда не были направлены на свержение конституционного строя, а носили иронический характер.

Pussy Riot устроили свою акцию в храме Христа Спасителя в 2012 году. За это участницы коллектива Надежда Толоконникова (признана в РФ иноагентом), Алехина и Екатерина Самуцевич были осуждены за хулиганство. В 2018 году члены группы переоделись в полицейскую форму и выбежали на поле стадиона «Лужники» в финале ЧМ-2018. После этого ряд участников акции были арестованы на 15 суток.





