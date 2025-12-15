Федеральные новости

Сотни тысяч ростовчан остались без тепла морозным утром 15 декабря

Федеральные новости 15.12.2025 10:32
В Ростове сотни тысяч местных жителей остались без отопления в результате остановки ТЭЦ-2. Как сообщает Привет-Ростов, ресурс перестал подаваться в МКД с 5 утра 15 декабря.

По уточненным данным ростовского СМИ, отопления нет в Советском, Железнодорожном, Ленинском и Кировском районах.  

По информации ресурсоснабжающей организации, остановка работы ТЭЦ произошла в результате технологической аварии. В частности, сообщается, что на ООО «РТС» произошло отключение электроэнергии. 

– В результате нарушен гидравлический режим системы. Это привело к прекращению циркуляционного давления и падению температуры подаваемого теплоносителя ниже установленных норм, – передает издание. 

Точные сроки подачи отопления в МКД не называются. Известно лишь то, что в настоящее время на вышедшем из строя оборудовании ведется ремонт. 

