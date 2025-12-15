



В ГУ МВД России по Волгоградской области рассказали подробности ДТП с участием иномарки и памятника святому Дмитрию Солунскому. Момент аварии засняла одна из уличных камер видеонаблюдения.







- В 23:20 водитель, управляя автомобилем Kia Sportage, на перекрестке с круговым движением напротив дома № 1 по пл. Комсомольской не справился с управлением и совершил наезд на пьедестал, находящийся в центре перекрестка, — сообщили в пресс-службе главка.

Судя по опубликованным кадрам, иномарка вылетела на круговую развязку на огромной скорости. Водитель автомобиля до последнего держал курс ровно на памятник, однако, приблизившись к постаменту, наехал на гранитные ступеньки, после чего автомобиль увело вправо. От сильнейшего удара из-под днища повалили искры, а машина, пролетев ещё пару метров, остановилась на клумбе. Лишь по счастливому стечению обстоятельств не произошёл взрыв и возгорание Kia.

Отметим, виновник аварии был доставлен в больницу. От прохождения освидетельствования отказался. В его отношении составлен протокол об административной ответственности.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области