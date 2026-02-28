В ПНИ под Волгоградом произошла вспышка пневмонии





В психоневрологическом интернате Волжского Волгоградской области зафиксирована вспышка заболевания пневмонией. По словам одной из сотрудниц учреждения, часть пожилых постояльцев госпитализирована в различные медучреждения Волжского - в больницу Фишера и в инфекционный стационар. Однако, утверждает собеседница, пенсионеры продолжают заболевать. В комитете соцзащиты населения Волгоградской области подтвердили случаи заболевания пнвмонией в ПНИ. В ответе на редакционный вопрос говорится, что, действительно, по медицинским показаниям госпитализированы несколько проживающих. Часть пациентов находится в медучреждении в целях прерывания распространения заболеваемости в ПНИ. В ведомстве пояснили, что такой порядок предусмотрен на основании документов и решений Роспотребнадзора и является стандартной процедурой при выявлении признаков ОРВИ у проживающих социальных учреждений.

При этом тяжелого хода течения заболевания у проживающих не зафиксировано, все получают необходимую медицинскую помощь, отметили в облкомсоцзащиты.



- На данный момент в учреждении отсутствует лица с признаками ОРВИ, проживающие, госпитализированные первыми по эпидемиологическим показаниям без клинических признаков заболевания уже возвращены в учреждение, - говорится в ответе на редакционный запрос.



В учреждении, где наблюдалась вспышка заболевания, проведен весь необходимый комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Проведены заключительные дезинфекции учреждения специализированной организацией с контролем проб, утверждается в комментарии ведомства.



Кроме того, решением Роспотребнадзора в учреждении усилены приостановлено проведение массовых мероприятий.



Между тем, по данным ИА «Высота 102», на вечер 27 февраля в медучреждениях оставались пятеро пациентов ПНИ.



Напомним, ранее V102.RU сообщало об увеличении случаев заболевания внебольничной пневмонией в Волгоградской области в этом эпидсезоне.





