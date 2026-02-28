Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
В ПНИ под Волгоградом произошла вспышка пневмонии

28.02.2026 10:25
28.02.2026 10:25


В психоневрологическом интернате Волжского Волгоградской области зафиксирована вспышка заболевания пневмонией. По словам одной из сотрудниц учреждения, часть пожилых постояльцев госпитализирована в различные медучреждения Волжского - в больницу Фишера и в инфекционный стационар. Однако, утверждает собеседница,  пенсионеры продолжают заболевать. 

В комитете соцзащиты населения Волгоградской области подтвердили случаи заболевания пнвмонией в ПНИ. В ответе на редакционный вопрос говорится, что, действительно, по медицинским показаниям госпитализированы несколько проживающих. Часть пациентов находится в медучреждении в целях прерывания распространения заболеваемости в ПНИ. В ведомстве пояснили, что такой порядок предусмотрен на основании документов и решений Роспотребнадзора и является стандартной процедурой при выявлении признаков ОРВИ у проживающих социальных учреждений.

При этом тяжелого хода течения заболевания у проживающих не зафиксировано, все получают необходимую медицинскую помощь, отметили в облкомсоцзащиты.

- На данный момент в учреждении отсутствует лица с признаками ОРВИ, проживающие, госпитализированные первыми по эпидемиологическим показаниям без клинических признаков заболевания уже возвращены в учреждение, - говорится в ответе на редакционный запрос.

В учреждении, где наблюдалась вспышка заболевания, проведен весь необходимый комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Проведены заключительные дезинфекции учреждения специализированной организацией с контролем проб, утверждается в комментарии ведомства.

Кроме того, решением Роспотребнадзора в учреждении усилены приостановлено проведение массовых мероприятий.

Между тем, по данным ИА «Высота 102», на вечер 27 февраля в медучреждениях оставались пятеро пациентов ПНИ.
 

Напомним, ранее V102.RU сообщало об увеличении случаев заболевания внебольничной пневмонией в Волгоградской области в этом эпидсезоне.


