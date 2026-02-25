Главное

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 «Почте России» выделили на новую жизнь 5 млрд рублей
Правительство России и Госдума РФ занялись судьбой «Почты России», которая переживает кадровый и финансовый кризис во всех регионах, в том числе и Волгоградской области. На модернизацию отделений...
Федеральные новости
 Российскую вакцину от рака включат в ОМС
Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил, что российские вакцины от рака планируют включить в программу ОМС. Об этом он упомянул 25 февраля в ходе пленарного заседания Госдумы.  Кроме того,...
В Камышине семья с ребенком отравились угарным газом

25.02.2026
0
25.02.2026


В Камышине Волгоградской области семья отравилась угарным газом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ИНФОКАМ. 

По информации управления по гражданской обороне, ЧС и мобилизационной работе, инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Ленина. Родители и 12-летний ребенок были госпитализированы в Центральную городскую больницу. Как было установлено, причиной поступления газа в квартиру стало нарушение устройства дымовыводящего канала газовой колонки, которое заткнули тряпкой. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили ИА «Высота 102», что все члены семьи в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии. По уточненным данным, госпитализация потребовалась семейной паре с ребенком на минувшей неделе. 

