Под Волгоградом Kia Sportage протаранил памятник святому Дмитрию Солунскому

В ночь с 14 декабря на 15 декабря в Камышине Волгоградской области произошло странное ДТП. Около полуночи иномарка протаранила памятник святому Дмитрию Солунскому, установленный на Комсомольской площади, в самом центре круговой развязки на перекрёстке ул. Тургенева, ул. Пролетарской, ул. Некрасова и ул. Героя В.А. Федоркова. Последствия аварии очевидцы засняли на видео.







- Осколки везде. Как он сюда проехал? Жесть какая-то. Диаметр кольца около 60 метров. В каком же состоянии был водитель, что не заметил такую большую развязку, и с какой же скоростью он гнал, что смог врезаться в стелу, — задаётся вопросами один из местных жителей.

По информации горожан, у автомобиля Kia Sportage от удара вырвало одно из колёс, а также вылетели форсунки двигателя. Сразу после аварии на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и карета скорой помощи. Памятник устоял, получив лишь незначительные повреждения.

Отметим, редакция уточняет обстоятельства аварии в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: Жесть. Камышин / t.me