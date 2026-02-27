



В Дзержинском районе Волгограда оперативные службы работают на месте крупного ДТП, которое произошло возле поворота на аэропорт. В местных пабликах очевидцы опубликовали видео последствий жесткого столкновения двух кроссоверов, которое, судя по всему, было лобовым.

- На место ДТП примчались полиция, МЧС и врачи. Пострадавшие точно есть, потому что машины сильно повреждены, причем стукнулись похоже мордами, - рассказали проезжающие мимо очевидцы.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что в Дзержинском районе произошло столкновение автомобилей Haval и Chery.

- По предварительным данным, водитель Haval выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Chery Tiggo. В результате ДТП пострадали три человека, двое из которых находись в Haval, - сообщили в Главке полиции.

Видео: Волгоград №1 / t.me





