Икона спасла десантника от осколка в сердце на СВО





Икона святого праведного воина Федора Ушакова спасла жизнь бойцу 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск «Днепр», предотвратив попадание осколка ему в сердце. Об этом рассказал ТАСС помощник командира бригады по работе с верующими священник Максим.

- Недавно мне ребята показывали простую ламинированную иконку, в которой застрял осколок. Иконка была при нем (бойце - прим. ТАСС). Она у него находилась возле сердца. Осколок прилетел, и именно в этой ламинированной бумажке застрял. Он должен был прошить, но остановился в образе Федора Ушакова, - рассказал священник.

Также священнослужитель отметил, что бойцов часто оберегают шевроны с изображением святых.

- Мне показывали шлемы, в которых были вложены иконки с образом Богородицы, в которых застряли осколки. В нательном крестике тоже остановился осколок, хотя он мог бы человека убить. Милостью божией Господь так сохраняет. И таких чудес я знаю очень много, потому что в момент, когда человек находится перед лицом смерти, конечно же он молится Богу. Конечно же ему хочется, чтобы Господь сохранил его и боевых товарищей, - отметил он.