Икона спасла десантника от осколка в сердце на СВО

14.12.2025 16:48
Икона святого праведного воина Федора Ушакова спасла жизнь бойцу 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск «Днепр», предотвратив попадание осколка ему в сердце. Об этом рассказал ТАСС помощник командира бригады по работе с верующими священник Максим.

- Недавно мне ребята показывали простую ламинированную иконку, в которой застрял осколок. Иконка была при нем (бойце - прим. ТАСС). Она у него находилась возле сердца. Осколок прилетел, и именно в этой ламинированной бумажке застрял. Он  должен был прошить, но остановился в образе Федора Ушакова, - рассказал священник. 

Также священнослужитель отметил, что бойцов часто оберегают шевроны с изображением святых.

- Мне показывали шлемы, в которых были вложены иконки с образом Богородицы, в которых застряли осколки. В нательном крестике тоже остановился осколок, хотя он мог бы человека убить. Милостью божией Господь так сохраняет. И таких чудес я знаю очень много, потому что в момент, когда человек находится перед лицом смерти, конечно же он молится Богу. Конечно же ему хочется, чтобы Господь сохранил его и боевых товарищей, - отметил он. 

Лента новостей

18:30
«Однозначного понимания ситуации нет»: в Волгограде трехлетнего медведя продолжают спасать от ринитаСмотреть фотографии
17:50
В ЦПКиО Волгограда устанавливают 20-метровую новогоднюю елкуСмотреть фотографии
17:08
В шести районах Волгоградской области восстанавливают электроснабжение после штормаСмотреть фотографии
16:48
Икона спасла десантника от осколка в сердце на СВОСмотреть фотографии
16:13
РПН проверят воздух после пожара на нефтебазе из-за БПЛА в УрюпинскеСмотреть фотографии
16:02
«Сравнивать с нормами XX века уже бессмысленно»: географ - о погодных аномалиях в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:40
В Городище полицейские задержали пассажира такси, перевозившего наркотикиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:11
Ситуацию с обеспечением бензина после падения БПЛА на нефтебазу в Урюпинске взяли под контрольСмотреть фотографии
14:48
В соседнем с Волгоградской областью регионе из-за шторма эвакуированы больше сотни человекСмотреть фотографии
14:06
Четыре хутора под Волгоградом остались без электричества из-за ветраСмотреть фотографии
13:40
«С таким мы еще не сталкивались»: в Волгограде накануне снегопада распустились первоцветыСмотреть фотографии
13:13
225 спецмашин на трассах чистят волгоградские дороги от снега и льдаСмотреть фотографии
12:52
В Камышине ветер сорвал крышу детского сада и двух жилых домовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
В Волгоградской области из-за непогоды перекрыли трассу Р-228Смотреть фотографии
12:05
Стартовало финальное голосование за лучший гол «Ротора» в первой части сезонаСмотреть фотографии
12:00
Шторм оставил без интернета жителей Волгограда и областиСмотреть фотографии
11:38
Пособия по беременности увеличится для волгоградок в 2026 годуСмотреть фотографии
11:17
Рецидивист из Ростова под видом медика похитил деньги у жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:47
Жуткая метель продолжает бушевать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:30
В аэропорту Волгограда из-за шторма задерживается 12 рейсовСмотреть фотографии
10:17
«Подорожали процентов на 10»: сколько в Волгограде стоят новогодние ели и сосныСмотреть фотографии
09:50
Город, которого нет: как переименовывали улицы в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:15
В Волгоградской области восстановили работу 86 ЛЭП и 2,6 тысяч подстанций после штормаСмотреть фотографии
08:55
В Камышине простятся с погибшим на СВО 25-летним Георгием ШмидтомСмотреть фотографии
08:32
Угроза БПЛА второй раз 14 декабря объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:15
Жителей Урюпинска эвакуируют после удара дронов ВСУ по нефтебазеСмотреть фотографии
07:48
141 украинских БПЛА сбили в соседних с Волгоградской областью регионахСмотреть фотографии
07:27
В Волгоградской области отменена пятичасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
07:12
Обломки БПЛА повредили нефтебазу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:47
Звездопад Геминиды в ночь на воскресенье достигнет пикаСмотреть фотографии
 