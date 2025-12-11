Федеральные новости

В России социальная пенсия вырастет до 16,6 тысячи рублей в 2026 году

11.12.2025 07:26
0
11.12.2025 07:26

Средний размер социальной пенсии в России в 2026 году составит 16,6 тысяч рублей. Такую сумму подсчитало РИА Новости по открытым данным. 

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января составить 157 рублей 76 копеек. Также позднее депутат заявил, что социальная пенсия в России также будет проиндексирована в России с 1 апреля следующего года на 6,8%. 

Исходя из этих данных, согласно подсчетам издания, размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей. 

Социальную пенсию назначают нетрудоспособным россиянам по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.

