В России социальная пенсия вырастет до 16,6 тысячи рублей в 2026 году

Средний размер социальной пенсии в России в 2026 году составит 16,6 тысяч рублей. Такую сумму подсчитало РИА Новости по открытым данным.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января составить 157 рублей 76 копеек. Также позднее депутат заявил, что социальная пенсия в России также будет проиндексирована в России с 1 апреля следующего года на 6,8%.

Исходя из этих данных, согласно подсчетам издания, размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей.

Социальную пенсию назначают нетрудоспособным россиянам по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.