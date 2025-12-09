Бастрыкин ищет виновника слива нечистот в Волгу под Волгоградом





Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении природоохранного законодательства в Волгоградской области. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, поводом стали сообщения в СМИ и социальных сетях о происшествии в Волжском.

- На протяжении длительного времени с территории одного из гаражно-строительных кооперативов неустановленными лицами осуществляется сброс неочищенных канализационных стоков на рельеф местности. Это приводит к загрязнению почв, подземных вод и реки Волги, - говорится в заявлении.



В СУ СК России по Волгоградской области по данному факту организована процессуальная проверка.



Ранее сообщалось, что на территории одного ГСК в поселке Краснооктябрьский Волжского сливаются канализационные стоки в водоем, который, в свою очередь, впадает в Волгу. По данному факту Волжская межрайонная природоохранная прокуратура уже начала проверку.







