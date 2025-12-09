Три авиарейса задержаны в Волгограде из-за ситуации в Шереметьево





Три авиарейса московского направления задержаны в аэропорту Волгограда вечером 9 декабря. Так, прилет самолета авиакомпании «Победа» перенесен с 20-20 ч. на 21-15 ч. Также скорректировано время приземления из Москвы самолета авиакомпании «Россия». Задерживается и вылет самолета в столицу из Волгограда – с 21-05 ч. до 21-55 ч.

Примечательно, что задержанные самолеты должны были вылететь из Шереметьево и отправиться в этот же аэропорт. В Росавиации пояснили, что в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.



- Есть корректировки в расписании части рейсов, несколько самолетов «ушли» на запасные аэродромы, - добавили в ведомстве.







