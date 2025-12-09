Под Волгоградом с горе-отца погибшего участника СВО взыскали 500 тысяч





Лишенного родительских прав отца погибшего участника СВО обязали вернуть выплаченные ему в качестве материальной помощи 500 тысяч рублей. Такое решение принял Котовский районный суд Волгоградской области.

С иском в суд обратилась мать военнослужащего. Она требовала отменить распоряжение администрации Котовского района о выплате ее бывшему мужу этой суммы. С сентября 2023 года сын истца и ответчика принимал участие в специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, а 5 октября 2023 года в ходе боевых действий он погиб.



Деньги за погибшего сына его отец получил 25 февраля 2025 года. А 27 марта 2025 года решением Котовского районного суда Волгоградской области на основании неисполнения родительских обязанностей он был лишён права на получение различных государственных пособий и выплат, основанных на факте родства с сыном.



Суд признал распоряжение районной администрации о выплате мужчине 500 тысяч рублей и взыскал с него полученные средства в пользу матери мужчины.

Решение суда вступило в законную силу.





