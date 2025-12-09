Суд Камышина отправил в СИЗО 16-летнего после задержания силовиками





В Камышине Волгоградской области 16-летнего подростка заподозрили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В квартире, где проживает мальчик, силовики обнаружили 50 свертков общим весом более 100 граммов.

По информации СУ СК России по Волгоградской области, в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. В основу его легли материалы, собранные оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Камышинский».

– По данным следствия, несовершеннолетний, ищущий «быстрый заработок», откликнулся в сети Интернет на объявление, размещённое анонимными кураторами. Получив инструкции, он прибыл по указанным координатам, где забрал оптовую партию наркотических средств для дальнейшего распространения посредством закладок в Камышине и Камышинском районе, – сообщила официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник. – Однако довести преступный умысел до конца подросток не успел, поскольку был задержан сотрудниками полиции при попытке реализации полученного задания.

По ходатайству следствия 16-летний помещен в СИЗО.