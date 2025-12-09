Суд наказал волгоградца за видео, кадры для которого он снимал на зоне





В Волгограде суд оштрафовал местного жителя, который разместил в соцсети видеоролик с демонстрацией экстремистской символики. На кадрах, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на материалы административного дела, был запечатлен сам мужчина – вероятнее всего, в момент нахождения его в местах лишения свободы.

Согласно материалам дела, Алексей Б. опубликовал ролик в ноябре 2025 года, находясь у себя дома. В череде быстро сменяющихся кадров демонстрировались фотографии мужчины с голой грудью, покрытой татуировками.

– Одна из татуировок выполнена в виде восьмиконечных звезд с частично заретушированными лепестками. Кроме того, в видеозаписи не раз демонстрировались фотографии, на которых одежда и обстановка указывают на то, что фотографии сделаны в местах лишения свободы. Из заключения экспертизы следует, что видеоматериалы, в том числе флаг черного цвета с аббревиатурой и восьмиконечной звездой с частично заретушированными черным цветом лепестками, используются в качестве официальной символики и в атрибутике международного движения последователей криминальной субкультуры «Арестантское уголовное единство»*, в местах лишения свободы, а также среди членов отдельных преступных группировок и организованных преступных сообществ, – прокомментировали в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В судебном заседании Алексей Б. вину в совершенном правонарушении признал в полном объеме. Тракторозаводский райсуд Волгограда назначил ему штраф в размере 2 000 рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

*Деятельность движения «Арестантское уголовное единство» («Арестантский уклад един», АУЕ) признана запрещенной в Российской Федерации по мотивам экстремистской направленности.