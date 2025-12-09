В Волгоградской области ревнивец сжег супругу вместе с домом

Криминальный пожар, в результате которого вместе с домом угорела женщина, произошел в Котельниковском районе Волгоградской области. Виновником возгорания, как выяснило следствие, стал супруг погибшей.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, пожар произошел ночью 7 декабря в хуторе Нижние-Черни. На пепелище было обнаружено тело женщины. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ее смерть наступила в результате тяжёлых термических поражений дыхательных путей. Специалисты однозначно заявили, что причиной возгорания стал поджог. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствие установило, что перед трагедией в домовладении было застолье, на котором присутствовали супруги, взрослая дочь женщины и ее муж.

- Когда дочь вышла из дома, между её матерью и отчимом произошёл конфликт на почве ревности. В ходе ссоры подозреваемый взял ёмкость с легко воспламеняющейся жидкостью и начал разливать её по предметам интерьера. Осознав угрозу, зять незамедлительно вывел на улицу двух малолетних детей - 2 и 9 лет. Когда он попытался вернуться внутрь, произошла резкая вспышка и стремительное распространение огня, - сообщили в СУ СКР по региону.

Виновник пожара смог выбраться из объятого огнем дома, а его жена погибла. Женщина оказалась в самом эпицентре пожара. Подозреваемого задержали. По решению суда он заключен под стражу.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области