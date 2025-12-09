Расследования

СК: в Волгограде электричка сбила насмерть 65-летнего мужчину

09.12.2025
Следователи проводят проверку по факту смертельного травмирования электропоездом мужчины в Волгограде. Трагедия случилась 5 декабря. Электропоезд сообщением Тракторная Пассажирская-Южная сбил насмерть человека. 

Все произошло на участке между Тракторной Пассажирской и Тракторной товарной в шестом часу вечера. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. В Западном следственном управлении на транспорте СК РФ корреспонденту ИА «Высота 102» факт происшествия подтвердили, сообщив, что погибший – 65-летний мужчина.  По данному факту проводится проверка, добавили в ведомстве. 


