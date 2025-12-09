Путин подписал Указ о призыве россиян в запасе на военные сборы

Волгоградских мужчин, находящихся в запасе, как и всех россиян, ждут военные сборы. Соответствующий Указ главы государства был опубликован накануне, 8 декабря. Планируется призвать в 2026 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в ВС РФ, войсках нацгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, а также органах государственной охраны и органах федеральной безопасности. В документе не указывается , сколько именно граждан привлекут к сборам – два подпункта в документе обозначены как «для служебного пользования».
Органам исполнительной власти субъектов предписано обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы и с проведением этих сборов.