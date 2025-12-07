Под Волгоградом после визита СОБРа для пятерых цыган замаячила армия

В Волжском прошел рейд силовиков в поселке Рабочий, где проживают цыгане. В ГУ МВД по Волгоградской области назвали его «профилактическими мероприятиями по местам проживания лиц, склонных к совершению противоправных деяний». Оперативные сотрудники главка совместно с коллегами из управления МВД по Волжскому и при силовой поддержке росгвардейцев доставили в полицию 7 человек для проведения проверки на их причастность к совершению преступлений, нахождению в розыске, а также незаконного проживания на территории региона.
Пятеро мужчин поставлены на воинский учет.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области