Под Волгоградом после визита СОБРа для пятерых цыган замаячила армия

Расследования 07.12.2025 16:41
В Волжском прошел рейд силовиков в поселке Рабочий, где проживают цыгане. В ГУ МВД по Волгоградской области назвали его «профилактическими мероприятиями по местам проживания лиц, склонных к совершению противоправных деяний». Оперативные сотрудники главка совместно с коллегами из управления МВД по Волжскому и при силовой поддержке росгвардейцев  доставили в полицию 7 человек для проведения проверки на их причастность к совершению преступлений, нахождению в розыске, а также незаконного проживания на территории региона.

Пятеро мужчин  поставлены на воинский учет.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

