В Госдуме высказались против блокировки Roblox

07.12.2025
В Госдуме стали высказываться против блокировки Роскомнадзором популярных платформ. Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил против лишения россиян доступа к привычным ресурсам, в том числе Roblox.

- Я получаю массу обращений и детей, и родителей, недовольных этим решением. Люди пишут, что в Roblox дети не просто играли, они учились – программированию, коммуникации, социальным навыкам, – отмечает политик. – Я уже высказывал свою позицию: я против тотальных блокировок – мессенджеров, других сервисов, популярных у граждан. Если есть нарушения закона, их надо пресекать точечно.
Сергей Миронов добавил, что массовые запреты в советские времена «ни к чему хорошему не привели».

Еще один депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что блокировки популярных мессенджеров не повлияли на уменьшение количества мошенничеств. Он, в частности, пояснил, что блοκиpοвκa лишь paздpaжaeт людeй и пοвышaeт нaпряжeниe в οбщecтвe.


