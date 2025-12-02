В Саратове со скандалом уволили бесстрашного замглавы района





В чиновничьи рядах в Саратове разгорелся коррупционный скандал. Как сообщает ИА «СарИнформ», в связи с утратой доверия глава Ленинского района Саратова уволил своего зама Илью Боркуна, курировавшего экономическое направление. По данным саратовского СМИ, в социальных сетях об этом написал мэр города Михаил Исаев.

– Это закономерный итог. Муниципальная служба несовместима с коррупцией. Работа по наведению порядка в кадровом составе будет продолжена, – цитирует Исаева информагентство Саратова.

По данным СМИ, в ноябре 2025 года Следственным управлением СК России в отношении Боркуна было возбуждено уголовное дело по п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2024 году чиновник зарегистрировал коммерческую компанию, с которой позже без страха и упрека заключал муниципальные контракты по благоустройству улиц Саратова.

Сообщается, что в настоящее время Илья Боркун по решению суда находится под домашним арестом.

Фото: администрация Ленинского района Саратова