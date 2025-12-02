Федеральные новости

СМИ: тренер женского «Ростова» угрожала расправой футболисткам

Федеральные новости 02.12.2025 12:36
0
02.12.2025 12:36


В Ростовской области разгорелся скандал  в спортивных кругах из-за информации об угрозах, которые якобы прозвучали в адрес игроков женской футбольной команды «Ростов». Как сообщает Привет-Ростов, применением физической расправы в отношении спортсменок грозила тренер Яна Чуб. Сообщается, что инцидент произошёл на почве недовольства футбольсток выплатами.

 Ростовские СМИ ссылаются на аудиозапись, появившуюся в их распоряжении. Приводят они и расшифровку монолога, который якобы произносит тренер команды: 

– Если вы думаете, что я тренер и я вас не трону, мне будет плевать. Я не пожалею свою карьеру, я к тебе подъеду на квартиру. Ты меня услышала? Прибью всех.

Скандал МАТЧ.ТВ уже прокомментировал генеральный директор ФК «Ростов» Игорь Гончаров. Он сообщил, что в отношении Чуб назначена служебная проверка. Не исключается, что резкие высказывания прозвучали на фоне эмоционального срыва Чуб после проигрыша команды. 

Гончаров также обозначил, что итогом проверки может стать увольнение наставника женского «Ростова».  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
02.12.2025 13:59
Федеральные новости 02.12.2025 13:59
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.12.2025 12:36
Федеральные новости 02.12.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.12.2025 12:07
Федеральные новости 02.12.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.12.2025 07:44
Федеральные новости 02.12.2025 07:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.12.2025 12:40
Федеральные новости 01.12.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.12.2025 10:50
Федеральные новости 01.12.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.11.2025 20:05
Федеральные новости 30.11.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.11.2025 07:20
Федеральные новости 30.11.2025 07:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.11.2025 06:31
Федеральные новости 29.11.2025 06:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.11.2025 17:34
Федеральные новости 28.11.2025 17:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.11.2025 13:58
Федеральные новости 26.11.2025 13:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.11.2025 12:11
Федеральные новости 26.11.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.11.2025 10:23
Федеральные новости 26.11.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2025 20:53
Федеральные новости 25.11.2025 20:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2025 18:54
Федеральные новости 25.11.2025 18:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:59
В Саратове со скандалом уволили бесстрашного замглавы районаСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде суд отказал в свободе торговавшей инсайдами работнице УКССмотреть фотографии
13:53
В Волгограде истощились запасы донорской кровиСмотреть фотографии
13:14
Волгограду на ремонт дорог из бюджета добавят 400 млн рублейСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде погибшего участника СВО признали отцом малышаСмотреть фотографии
12:55
«Не успели даже сдать»: под Волгоградом пошла трещинами дорога-долгострой за 216 млн рублейСмотреть фотографии
12:36
СМИ: тренер женского «Ростова» угрожала расправой футболисткамСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде пассажирка пострадала после падения в автобусе № 43Смотреть фотографии
12:08
Бочаров провел совещание по вопросам модернизации систем ЖКХСмотреть фотографии
12:07
Волгоградский фермер утаил данные о безопасности 450 тонн пшеницыСмотреть фотографии
11:27
Власти Волгограда пытаются приватизировать 59 убитых помещенийСмотреть фотографии
11:21
Морозы до -7 ºC надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:11
Бочаров поздравил с 100-летием фронтовика ШестеляСмотреть фотографии
11:11
Райцентр под Волгоградом заблокировали из-за гибели домашнего любимцаСмотреть фотографии
09:59
Два человека увезли в больницу из горящего дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде муниципальные предприятия пополнят автопарк за счёт брошенных автоСмотреть фотографии
09:47
На трассе под Волгоградом после тарана погиб водитель иномаркиСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде 100-летний юбилей отметил заводчанин Виктор БогдановСмотреть фотографии
09:35
Росгвардейцы повязали рецидивиста в ТЦ в ВолжскомСмотреть фотографии
09:03
В Волгограде полиция и УФСБ устроили блэкаут в цыганском поселкеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:31
Volvo водителя-алкоголика из Волгоградской области изымут для МинобороныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:19
В Волгоградской области простятся с 63-летним рядовым Михаилом ХаритоновымСмотреть фотографии
07:57
Долги по зарплате перед волгоградцами сократились до 2,3 млнСмотреть фотографии
07:44
В Госдуме за буллинг в школах планируют ввести штрафы до 500 тысячСмотреть фотографии
07:29
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты 5 БПЛАСмотреть фотографии
07:05
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность спустя 5 часовСмотреть фотографии
07:00
Волгоградские пенсионеры получат пенсии в декабре дваждыСмотреть фотографии
06:30
Рособрнадзор вынес предостережение ВолГАУ за незаконные отчисления студентовСмотреть фотографии
06:18
Угроза атаки дронами объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:13
В ОП РФ предлагают судить агрессивных подростков как взрослыхСмотреть фотографии
 