СМИ: тренер женского «Ростова» угрожала расправой футболисткам





В Ростовской области разгорелся скандал в спортивных кругах из-за информации об угрозах, которые якобы прозвучали в адрес игроков женской футбольной команды «Ростов». Как сообщает Привет-Ростов, применением физической расправы в отношении спортсменок грозила тренер Яна Чуб. Сообщается, что инцидент произошёл на почве недовольства футбольсток выплатами.

Ростовские СМИ ссылаются на аудиозапись, появившуюся в их распоряжении. Приводят они и расшифровку монолога, который якобы произносит тренер команды:

– Если вы думаете, что я тренер и я вас не трону, мне будет плевать. Я не пожалею свою карьеру, я к тебе подъеду на квартиру. Ты меня услышала? Прибью всех.

Скандал МАТЧ.ТВ уже прокомментировал генеральный директор ФК «Ростов» Игорь Гончаров. Он сообщил, что в отношении Чуб назначена служебная проверка. Не исключается, что резкие высказывания прозвучали на фоне эмоционального срыва Чуб после проигрыша команды.

Гончаров также обозначил, что итогом проверки может стать увольнение наставника женского «Ростова».