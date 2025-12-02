Федеральные новости

Более 50 тыс. участников СВО и их семьи нашли работу через центры занятости

В России участники специальной военной операции и члены их семей устраиваются на работу через центры занятости. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, общее количество трудоустроенных таким образом россиян, относящихся к данной категории, составило уже 50 тыс. человек. 

По данным информагентства, статистику озвучил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на сессии-презентации «100 проектов будущего России: Человек». 

Глава Минтруда также напомнил, что с начала 2026 года в России для участников СВО станет доступен социальный контракт. Одновременно для данной категории россиян будет снят порог доходов. 


