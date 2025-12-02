В Госдуме за буллинг в школах планируют ввести штрафы до 500 тысяч





В Госдуме подготовлен законопроект, предусматривающих административные штрафы до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в их распоряжении документ.

Уточняется, что соответствующая статья может появиться в КоАП РФ. Она будет наказывать за регулярное оскорбление и унижение граждан, в том числе в интернете. За нарушения будут предусмотрены штрафы: для обычных граждан — от 10 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, а для организаций — от 100 до 500 тыс. рублей.

— Статистика говорит сама за себя: с оскорблениями и издевательствами хотя бы раз сталкивался каждый четвертый школьник. И это только те, кто не испугался рассказать об этом родителям и учителям. Дети боятся просить о помощи, ведь в 89% случаев нападки исходят от других учеников, одноклассников или ребят постарше. Неутешительные цифры и по кибербуллингу: 75% детей стали жертвами травли в Сети, при этом за год этот показатель вырос на 15%, — отмечает один из авторов законопроекта депутат Леонид Слуцкий.

Предполагается, что поправки обеспечат эффективный правовой механизм для пресечения насилия на начальных этапах и будут содействовать воспитанию неприятия любых проявлений неуважения к личности.