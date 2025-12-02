Федеральные новости

В Госдуме за буллинг в школах планируют ввести штрафы до 500 тысяч

Федеральные новости 02.12.2025 07:44
0
02.12.2025 07:44


В Госдуме подготовлен законопроект, предусматривающих административные штрафы до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в их распоряжении документ. 

Уточняется, что соответствующая статья может появиться в КоАП РФ. Она будет наказывать за регулярное оскорбление и унижение граждан, в том числе в интернете. За нарушения будут предусмотрены штрафы: для обычных граждан — от 10 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, а для организаций — от 100 до 500 тыс. рублей.

— Статистика говорит сама за себя: с оскорблениями и издевательствами хотя бы раз сталкивался каждый четвертый школьник. И это только те, кто не испугался рассказать об этом родителям и учителям. Дети боятся просить о помощи, ведь в 89% случаев нападки исходят от других учеников, одноклассников или ребят постарше. Неутешительные цифры и по кибербуллингу: 75% детей стали жертвами травли в Сети, при этом за год этот показатель вырос на 15%, — отмечает один из авторов законопроекта депутат Леонид Слуцкий. 

Предполагается, что поправки обеспечат эффективный правовой механизм для пресечения насилия на начальных этапах и будут содействовать воспитанию неприятия любых проявлений неуважения к личности.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
02.12.2025 07:44
Федеральные новости 02.12.2025 07:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.12.2025 12:40
Федеральные новости 01.12.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.12.2025 10:50
Федеральные новости 01.12.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.11.2025 20:05
Федеральные новости 30.11.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.11.2025 07:20
Федеральные новости 30.11.2025 07:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.11.2025 06:31
Федеральные новости 29.11.2025 06:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.11.2025 17:34
Федеральные новости 28.11.2025 17:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.11.2025 13:58
Федеральные новости 26.11.2025 13:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.11.2025 12:11
Федеральные новости 26.11.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.11.2025 10:23
Федеральные новости 26.11.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2025 20:53
Федеральные новости 25.11.2025 20:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2025 18:54
Федеральные новости 25.11.2025 18:54
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2025 15:49
Федеральные новости 25.11.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2025 05:50
Федеральные новости 25.11.2025 05:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.11.2025 15:05
Федеральные новости 24.11.2025 15:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:47
На трассе под Волгоградом после тарана погиб водитель иномаркиСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде 100-летний юбилей отметил заводчанин Виктор БогдановСмотреть фотографии
09:35
Росгвардейцы повязали рецидивиста в ТЦ в ВолжскомСмотреть фотографии
09:03
В Волгограде полиция и УФСБ устроили блэкаут в цыганском поселкеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:31
Volvo водителя-алкоголика из Волгоградской области изымут для МинобороныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:19
В Волгоградской области простятся с 63-летним рядовым Михаилом ХаритоновымСмотреть фотографии
07:57
Долги по зарплате перед волгоградцами сократились до 2,3 млнСмотреть фотографии
07:44
В Госдуме за буллинг в школах планируют ввести штрафы до 500 тысячСмотреть фотографии
07:29
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты 5 БПЛАСмотреть фотографии
07:05
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность спустя 5 часовСмотреть фотографии
07:00
Волгоградские пенсионеры получат пенсии в декабре дваждыСмотреть фотографии
06:30
Рособрнадзор вынес предостережение ВолГАУ за незаконные отчисления студентовСмотреть фотографии
06:18
Угроза атаки дронами объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:13
В ОП РФ предлагают судить агрессивных подростков как взрослыхСмотреть фотографии
06:00
Полузащитник «Ротора» Илья Сафронов сыграет за сборную ФНЛ в АбхазииСмотреть фотографии
22:06
В Гумраке в сгоревшем доме погибла 60-летняя волгоградкаСмотреть фотографии
21:45
В Волжском в автомобиле нашли тело 47-летнего мужчины с огнестреломСмотреть фотографии
21:04
Волгоградские врачи спасли пациента от ампутации ногиСмотреть фотографии
20:45
Новым главным тренером «Ротора» стал воспитанник легенды волгоградского футболаСмотреть фотографии
20:21
Волгоград и Минск свяжут регулярные авиарейсыСмотреть фотографии
19:56
Часть здания волгоградского главпочтамта готовят к продажеСмотреть фотографии
18:50
Опасный прецедент или ловкая схема? В Волгограде призвали умерших, чтобы живые остались без законных домовСмотреть фотографии
18:37
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Александром ШутовымСмотреть фотографии
18:18
«Забросим до Китая?»: в Волгограде прошёл первый этап баскетбольного турнира «Лига Титаны»Смотреть фотографии
17:50
Женщину еле спасли: в Волгограде пансионат престарелых на ул. Тукая закрыли и возбудили делоСмотреть фотографии
16:48
Пенсионер припрятал на «черный день» выброшенные банкоматом деньги: ему грозит 5 летСмотреть фотографии
16:25
Волгоградские чиновники заказали доступ к VPN за 2 млнСмотреть фотографии
16:17
Платный режим «выгнал» волгоградцев с последней большой парковки в центре городаСмотреть фотографии
15:25
Под Волгоградом в ссоре жена наколола супруга на вилкуСмотреть фотографии
14:39
Волгоградцам назвали адреса 65 елочных базаровСмотреть фотографии
 