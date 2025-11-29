В Волгограде увеличилось число пострадавших МКД от атаки ВСУ

До пяти увеличилось количество пострадавших многоквартирных домов от террористической атаки ВСУ на жилую инфраструктуру в Волгограде.

- По уточненным данным, также в Ворошиловском районе повреждено остекление многоквартирного дома по адресу ул. Елисеева, 1. Для ликвидации последствий работают оперативные службы, - рассказали V102.RU в администрации Волгограда.

Ранее, напомним, сообщалось о том, что атаке украинских БПЛА подверглись жилые дома по адресам ул. Невская, 12, ул. Муромская, 12, пр-т Металлургов, 29, ул. Жолудева, 11А. В этих МКД повреждены стекла квартир. Были зафиксированы локальные возгорания.

По сообщению губернатора, ранения получили два человека. Им оказана помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

Для жителей пострадавших домов открыты пункты временного размещения на территориях Центрального, Краснооктябрьского и Ворошиловского районов в школе №44 и лицеях №2 и №11. Людей обеспечили горячим питанием.

В прокуратуре для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия.